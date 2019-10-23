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2019-10-23 #وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض وجدة متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي إدارة الموقع (الرياض). . أخصائي التسويق (الرياض). Advertisements . أخصائي الخدمات الفنية المشتركة (الرياض). . قائد مناوب التذاكر (الرياض). . أخصائي تسليم التصميم- تخطيط الراديو (الرياض). . موظف مراقبة الائتمان (جدة). وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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