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13 #وظيفة شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.
وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق الجراحة الاختيارية (عدد 4 وظائف).
– منسق طبي (عدد 3 وظائف).
– منسق الطوارئ (عدد وظيفتين/ للنساء).
– مدير الأسرة (عدد وظيفتين).
– مدير الحالة (عدد وظيفتين).
وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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