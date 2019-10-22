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#وظائف شاغرة للخريجين في شركة بنده للتجزئة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين الخريجين، ضمن برنامج إسهام القيادي، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنّ التخصصات المطلوبة هي:
– المالية.
– تقنية المعلومات.
– الموارد البشرية.
– التوريد والإمدادات.
– التسويق.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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