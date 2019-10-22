وظائف شاغرة للنساء بجامعة الملك سعود الصحية

2019-10-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفرع الجامعة في محافظة الأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مبرمج: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

Advertisements

– مشغل أول الرسومات: الدرجة الجامعية في تخصص التصميم الجرافيكي، أو ما يعادلها.

– موظف دعم فني: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء 23 صفر 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 29 صفر 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).