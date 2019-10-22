- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للنساء بجامعة الملك سعود الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة للنساء بجامعة الملك سعود الصحية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفرع الجامعة في محافظة الأحساء.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مبرمج: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.
– مشغل أول الرسومات: الدرجة الجامعية في تخصص التصميم الجرافيكي، أو ما يعادلها.
– موظف دعم فني: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء 23 صفر 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 29 صفر 1441هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة للنساء بجامعة الملك سعود الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.