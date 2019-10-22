شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 12 من أصحاب الهمم.. "مبادلة" تُعلن توظيف 760 إماراتي والان مع التفاصيل

بعد إطلاقها برنامج تدريبي، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار توظيف المئات من الإماراتيين بينهم من أصحاب الهمم.

وفي التفاصيل، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن توظيف أكثر من 760 مواطن إماراتي، من بينهم 12 من ذوي الهمم، للعمل ضمن مجموعة شركاتها خلال هذا العام.

ويأتي هذا في إطار برنامج “التدريب من أجل التوظيف” الذي أطلقته الشركة العام الماضي لمساندة جهود هيئة الموارد البشرية في تطبيق برنامج المسرعات الحكومية ضمن مبادرة “غداً 21”. كما يأتي انضمام مجموعة من أصحاب الهمم الإماراتيين للمجموعة كجزء من التزام مبادلة بدعم برنامج “مثابرة” بالشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وفي احتفال خاص نظمته مبادلة وهيئة الموارد البشرية ومؤسسة زايد العليا، قام 455 من الموظفين الجدد بتوقيع عقود توظيفهم، لينضموا إلى 300 إماراتي سبق استيعابهم خلال هذا العام في مختلف شركات مجموعة مبادلة. وحضر الاحتفال كبار المسؤولين من الجهات الثلاث.

وفي هذه المناسبة، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: “نحن سعداء بوفائنا بالتزامنا الدائم باستقطاب وتطوير قاعدة متنوعة من الكفاءات الإماراتية، انطلاقاً من قناعتنا الثابتة بأن النمو الاقتصادي يبدأ بالاستثمار في الكادر البشري. سوف تظل مبادلة ملتزمة باستثمار قدرات المواطنين الإماراتيين ونحن فخورون بمساهمتنا في إعداد الجيل القادم من القادة حيث قدمنا نخبة من الكفاءات المميزة والذين يشغلون الآن العديد من المناصب القيادية لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات”.

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وأضاف الشمري: “نحن في مجموعة مبادلة ملتزمون باتخاذ كل ما من شأنه توفير الفرص لأصحاب الهمم لتحقيق طموحاتهم والمساهمة في نهضة بلادهم. ونفخر بتوفير بيئة عمل تتيح للجميع تقديم أفضل ما لديهم”.

ومن جانبه، أكد سعادة حسن الحوسني، مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة لإمارة أبوظبي، حرص الهيئة على استمرار تنسيق الجهود المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية لضمان مساهمتها الفعالة في القطاعات الحيوية، وإعطائهم الفرصة الكاملة لممارسة دورهم المهني في قيادة العمل في مختلف المجالات والقطاعات وبالتالي المساهمة في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي ومسيرة التنمية الشاملة للدولة بشكل عام.

من ناحيته أشاد سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بجهود “مبادلة للاستثمار” والمسؤولين فيها، وبتعاونهم الصادق مع المؤسّسة بما يمثل نموذج متميز للشراكات المجتمعية الهادفة والناجحة لتمكين ودمج أصحاب الهمم، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاندماج الاجتماعي وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع ومبادئ الحكومة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات لخدمة أصحاب الهمم.