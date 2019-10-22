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2019-10-22 #وظائف للنساء بمعهد التوثيق الوطني للتدريب متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن معهد التوثيق الوطني للتدريب من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة للنساء ، للعمل في محافظة ( جدة ) ، وفق التفاصيل التالية : – وظائف (مصمم جرافيك) – جدة ( 1 وظيفة ) – للنساء – وظائف (محاسب) – جدة ( 1 وظيفة ) – للنساء . – المتطلبات : الوظائف للنساء Advertisements درجة البكالوريوس أو ما يعادلها حسب شرط الوظيفة لا يشترط توفر خبرة أو بخبرة أقل من سنة نوع الدوام : دوام كامل فترة العمل : صباحية . – للتقديم على وظيفة (مصمم جرافيك) من خلال الرابط (هنا). – للتقديم على وظيفة (محاسب) من خلال الرابط (هنا).







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