وظائف شاغرة لدى المعهد التقني لخدمات البترول

2019-10-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المعهد في مدينة الدمام.

وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التخطيط والميزانية والتكاليف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

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– مساعد التعلم الإلكتروني: شهادة الدبلوم في تخصص تقني.

وأوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019م.

وأفاد المعهد أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)