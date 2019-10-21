8 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات

2019-10-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق نشاط العمل.

– مهندس تكاليف.

– مهندس صيانة.

– مهندس معايير.

Advertisements

– أخصائي إدارة العقود.

– أخصائي فني معدات.

– منسق فريق الاستجابة للطوارئ.

– مهندس أول مشروع.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)