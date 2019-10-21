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#وظائف شاغرة لدى السيف القابضة في 5 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية وأمنية شاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في المدن التالية: “الرياض، وحائل، وتبوك، والجبيل، ونجران”.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف مصنع (الرياض).
– موظف إداري (الجبيل).
– سائق مركبة ثقيلة (الرياض).
– مراسل مركز عمليات الأمن (الرياض).
– حارس أمن (حائل).
– مدير الجودة (نجران).
– مندوب مشتريات (عدد وظيفتين/ الرياض).
– موظف الاستقبال (الرياض).
– مشرف الأمن (تبوك).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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