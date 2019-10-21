54 #وظيفة شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

2019-10-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن توفر عدد (54) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، على الكادر الأكاديمي وبرامج التشغيل للعمل في قطاعات البحث والتطوير والابتكار، وترغب المدينة بشغلها بمن تتوفر لديهم مؤهلات البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية:

– هندسة التعدين والمعادن.

– هندسة نظم.

– هندسة كيميائية.

– هندسة معمارية.

– هندسة كهربائية.

– هندسة إلكترونية.

– هندسة نووية.

– هندسة الحاسب.

– كيمياء.

– كيمياء حيوية.

– فيزياء.

– أحياء.

– جيولوجيا.

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– علوم طبية.

– صيدلة.

– تقنية معلومات.

– هندسة بترول.

– هندسة مواد.

– علوم حياتية.

– هندسة الاتصالات.

– هندسة ميكانيكية.

– تقنية حيوية.

وبينت المدينة، أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

. أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

. أن يكون المتقدم/ـة حاصلًا على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم مع إرفاق معادلة الشهادة.

. ألا يقل تقدير المتقدم/ـة عن جيد جدًا.

وأوضحت المدينة، أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 صفر 1441هـ ويستمر حتى يوم السبت الموافق 5 ربيع الأول 1441هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)