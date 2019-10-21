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2019-10-21 #وظائف في مجموعة الفطيم بجدة متابعات الخليج 365 - جدة Advertisements أعلنت مجموعة الفطيم بمحافظة جدة عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى (مشرف تنفيذي) وترغب في شغلها بالكوادر الوطنية. وأشارت مجموعة الفطيم، إلى أنه يمكن الإطلاع والتقديم على الوظيفة من خلال الرابط التالي (من هنا).







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