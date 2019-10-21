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2019-10-21 #وظائف بمعهد الإدارة العامة على بند الأجور متابعات الخليج 365 - الرياض يعلن معهد الإدارة العامة عن توفر وظائف شاغرة للرجال على بند الأجور ، للعمل بمسمى ( سائق ، مراقب أمن وسلامة ) لحملة الشهادة الثانوية وما دونها. الشروط الخاصة بالتقديم: Advertisements أن يكون المتقدم سعودي الجنسية . أن لا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 40 سنة. أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة ، وليس لديه أي سوابق لدى الجهات الأمنية. أن يكون سليم الأطراف والحواس. أن يجتاز الفحص الطبي. أن لا يكون متقاعداً من القطاع الحكومي أو الخاص. أن يكون مسجلاً في نظام ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية. أن يكون من سكان مقر الوظيفة. وجود رخصة قيادة ( عمومي ) سارية المفعول ، بالنسبة لوظيفة ( سائق ). اجتياز المقابلة الشخصية ، لمن يقع عليه الاختيار المبدئي. مناطق العمل : الرياض ( لوظيفة سائق ) والدمام ( لوظيفة مراقب أمن وسلامة ). سيتم التواصل مع كافة المرشحين عبر الرسائل النصية ، وفي حال عدم وصول رسالة خلال شهر من تاريخ نهاية التقديم فيعنى ذلك عدم الاختيار المبدئي. متطلبات التقديم : ( ترفع مع الطلب إلكترونياً ). صورة حديثة شخصية. صورة من الهوية الوطنية. صورة من المؤهل العلمي. صورة من إثبات السكن في نفس الوظيفة المتقدم عليها. صورة من رخصة القيادة العمومي لوظيفة ( سائق ). بيان بالخدمات السابقة. شهادة عدم وجود سجل اشتراك حالي لدى التأمينات الاجتماعية. – للتقديم على الوظائف المتاحة يرجى تعبئة نموذج طلب التقديم إلكترونياً من خلال موقع معهد الإدارة العامة الإلكتروني على الرابط التالي: ​(بوابة التوظيف​) وحتى يوم الخميس 25 / 2 / 1441هـ ، ولا يتطلب الحضور لمبنى المعهد ، ويكتفى بالتقديم الآلي عن طريق الموقع الإلكتروني للمعهد. . – للاستفسار يرجى التواصل عبر الإيميل عبر (نموذج التواصل​).







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