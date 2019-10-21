وظائف إدارية في شركة الاتصالات السعودية

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الاثنين، عن حاجتها لكوادر وطنية لشغل عدد من الوظائف الإدارية في الرياض.

وقالت الشركة، إنه يمكن الاطلاع عن الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة من خلال الرابط التالي (هنا).