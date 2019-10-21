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2019-10-21 #وظيفة للسعوديين فقط بالمركز الوطني للطب البديل والتكميلي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، عن حاجته لموظف استقبال المكالمات الهاتفية. Advertisements الشروط : سعودي الجنسية

مؤهل ثانوي فما فوق

الحرص على خدمة العملاء واللباقة في التعامل

إجادة استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير ترسل السيرة الذاتية على : [email protected]







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