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2019-10-21 #وظائف إدارية وهندسية للجنسين في جامعة دار الحكمة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت جامعة دار الحكمة بمحافظة جدة، عن توفر العديد من الوظائف للجنسين. Advertisements وتشمل الوظائف، تخصصات إدارية وهندسية للجنسين في جامعة دار الحكمة الشروط : سعودي الجنسية

مؤهل بكالوريوس

خبرة سنتين وأوضحت جامعة دار الحكمة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).







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