وظائف في مجموعة الحكير بالرياض

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مجموعة الحكير، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف للعمل في الرياض، بعدة تخصصات.

وأضافت مجموعة الحكير أنه يمكن الاطلاع والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا).