- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف في مجموعة الحكير بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2019-10-21
#وظائف في مجموعة الحكير بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مجموعة الحكير، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف للعمل في الرياض، بعدة تخصصات.
وأضافت مجموعة الحكير أنه يمكن الاطلاع والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف في مجموعة الحكير بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.