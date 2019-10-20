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2019-10-20 المركز الوطني للطب البديل يوفر وظيفة إدارية مخصصة لذوي الهمم متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي فتح باب التقديم على وظيفة إدارية بمهمة “استقبال المكالمات الهاتفية” مخصصة لذوي الإعاقة الحركية. واشترط المركز في المتقدم ما يلي: Advertisements 1- مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى. 2- الحرص على خدمة العملاء واللباقة في التعامل. 3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير. وحول موعد التقديم، أكد المركز أنه متاح حتى نهاية عمل يوم الخميس ٢٥ / ٢ / ١٤٤١هـ، وذلك بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).







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