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2019-10-20 408 #وظائف شاغرة للرجال والنساء في الرياض متابعات الخليج 365- الرياض أعلنت غرفة الرياض عن توفر 408 وظائف شاغرة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص . الوظائف المطروحة لهذا الأسبوع على النحو التالي: التاريخ: 2019/10/20

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركه كدن العالمية

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2019/10/20

التوقيت: من 3:00 إلى 5:00

اسم المنشأة: أكاديمية الجزيرة

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة التاريخ: 2019/10/21

التوقيت: من 12:00 إلى 3:00

اسم المنشأة: شركة المطاعم الأهلية ( أمريكانا )

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة التاريخ: 2019/10/21

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة التيرف السعودية

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض التاريخ: 2019/10/21

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00 Advertisements

اسم المنشأة: شركة كرز لنن

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2019/10/22

التوقيت: من 9:00 إلى 12:00

اسم المنشأة: مؤسسة ركن سانية

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/10/22

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة أسواق التميمي

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2019/10/23

التوقيت: من 9:00 إلى 12:00

اسم المنشأة: مؤسسة ركن سانية

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة التاريخ: 2019/10/23

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة سمسا إكسبريس

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

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