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2019-10-20 #وظيفة طبيب عام شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، عن حاجة الوحدة الصحية للوظيفة التالية : – طبيب عام Advertisements الشروط : حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة معترف بها .

خبرة (5 سنوات) كحد أدنى .

القدرة على العمل بنظام الفترتين .

حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية – ترسل الطلبات على بريد الوحدة الصحية ([email protected]).







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