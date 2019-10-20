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2019-10-20 #وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة حائل متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة حائل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة ( للسعوديين – الرجال والنساء ) بدرجة ( أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد ) ، وفق الشروط التالية : Advertisements شروط التقديم: أن يكون سعودي الجنسية. أن لا يقل تقديره عن جيد جدا في جميع المراحل التعليمية. أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث (انتظاماً) من جامعة موصى بها. ويحق الجامعة واستبعاد طلبات المتـقـدمين الحاصلين على شهادات بنظام الانتساب أو التفرغ الجزئي، أو الدراسة عن بعد أو نظام الجامعة المفتوحة أو التعليم المدمج في أي مرحلة دراسية. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها. معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة. امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. يُفضل توافر الوحدة البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر، ويتم احتساب وحدتين كحد أقصى على أن تكون منشورة في مجلات مصنفة. اكتمال متطلبات الترخيص المهني في المملكة العربية السعودية وفي بلد الابتعاث للتخصصات الصحية والطبية. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً. اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة. فيما يخص وظيفة ( أستاذ مشارك و أستاذ ) يجب أن يكون حاصلاً على الرتبة من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها. أن تكون دراسة الماجستير والدكتوراه تمت عن طريق الابتعاث أو الإيفاد إن كان على رأس العمل. إن كان المتقدم يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي. تُعطى أولوية لمن هو غير معيّن على وظيفة رسمية، كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. تراعى السمعة والمكانة العلمية للجامعة (المعهـد) التي حصل المتقدم درجته العالية منه الأوراق المطلوبة: صورة الهوية الوطنية. السيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين. صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه). صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه). صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة. قرار الابتعاث أو الإيفاد لدراسة (الماجستير والدكتوراه).

• للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط (هنا)، وللتقديم من خلال الرابط (اضغط هنــا) اعتباراً من اليوم الأحد 21 / 2/ 1441 الموافق 20 / 10 / 2019 م وحتى يوم السبت 7 / 3 / 1441 الموافق 4 / 11 / 2019 م .







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