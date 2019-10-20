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2019-10-20 باب رزق جميل يعلن عن #وظائف للجنسين متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن باب رزق جميل (التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى ( ممثل مبيعات) ، للعمل بمنطقة الرياض ، لحملة الثانوية فما فوق ، وفق التفاصيل التالية : Advertisements المؤهل ثانوية عامة فما فوق

المنطقة: الرياض

الراتب: ابتداء من 4000 ريال. • المميزات : تأمين طبي واجتماعي – حوافز شهرية – بدل مواصلات – بدل سكن – إجازة سنوية – دوام فترة واحدة . • لتقديم الطلبات – التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني http://babjameeljobs.com • للمزيد من التفاصيل بالإعلان المرفق ( اضغط هنــا ) .







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