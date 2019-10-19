13 #وظيفة ممرض شاغرة للجنسين بالرياض

2019-10-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة عنايتكم الطبية من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) عن توافر 13 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، للعمل في الرياض.

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وأشارت الشركة إلى حاجتها لـ6 وظائف تحت مسمي ممرض، بالإضافة إلى أنها تطلب 7 وظائف شاغرة تحت مسمى أخصائي نفسي.

وأوضحت أن الوظائف للرجال والنساء، بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ولا يشترط خبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة، وبدوام كامل، فترة العمل “مسائية”.

وللتقديم على وظائف ممرض يرجى الدخول على الرابط التالي:(هنا ).

وللتقديم على وظائف أخصائي نفسي يرجى فتح الرابط الآتي:( هنا).







