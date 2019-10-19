شكرا لقرائتكم #وظيفة شاغرة بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-19 #وظيفة شاغرة بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، عن توفر وظيفة مدير للصيانة للعمل في المدينة المنورة. الشروط : – سعودي الجنسية Advertisements -مؤهل بكالوريوس فما فوق – خبرة 5 سنوات

– لغة إنجليزية

– مهارات الحاسب الآلي والتواصل وأضافت الجامعة أنه يمكن التقديم على الوظيفة من خلال الرابط التالي ( هنا).







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظيفة شاغرة بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.