وظائف صحية للجنسين في الإدارة العامة لصحة السجون

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج التشغيل الذاتي في الإدارة العامة لصحة السجون عن توفر وظائف لصحية للجنسين على النحو التالي:

• وظائف للرجال

طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة – البورد السعودي أو الأمريكي أو مايعادله

طبيب نائب نفسية – لبورد السعودي أو الأمريكي أو ما يعادله

طبيب نائب بطانية – لبورد السعودي أو الأمريكي أو ما يعادله

طبيب نائب جلدية – لبورد السعودي أو الأمريكي أو ما يعادله

طبيب مقيم طب وجراحة – بكالوريوس – خبرة سنة

أخصائي غير طبيب وبائيات – بكالوريوس – خبرة سنتين

أخصائي غير طبيب طب طوارئ – بكالوريوس – خبرة سنتين

أخصائي غير طبيب إدارة صحية – بكالوريوس – خبرة سنتين

أخصائي غير طبيب صحة عامة – بكالوريوس – خبرة سنتين

فني مساعد طبيب أسنان – دبلوم – خبرة سنتين

فني تمريض – دبلوم – خبرة سنتين

فني إدارة صحية – دبلوم – خبرة سنتين

فني إحصاء طبي – دبلوم – خبرة سنتين

فني سكرتير طبي – دبلوم – خبرة سنتين

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• وظائف للنساء

طبيب مقيم أسنان – بكالوريوس – خبرة سنة

أخصائي غير طبيب طب طوارئ – بكالوريوس – خبرة سنتين

أخصائي غير طبيب علم النفس الإكلينيكي – بكالوريوس – خبرة سنتين

فني تمريض – دبلوم – خبرة سنتين

فني إحصاء طبي – دبلوم – خبرة سنتين

فني سكرتير طبي – دبلوم – خبرة سنتين

• الشروط :

– سعوديو الجنسية

– اجتياز المقابلة الشخصية

المستندات المطلوبة :

– السيرة الذاتية مع المؤهلات العلمية والعملية

– صورة من إثبات الهوية

– بطاقة التصنيف المهني

– شهادة التسجيل

التقديم في الإدارة العامة لصحة السجون – شارع الأمام سعود الفيصل حي الصحافة

أو ترسل على الإيميل التالي: [email protected]