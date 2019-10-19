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#وظائف صحية للجنسين في الإدارة العامة لصحة السجون
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن برنامج التشغيل الذاتي في الإدارة العامة لصحة السجون عن توفر وظائف لصحية للجنسين على النحو التالي:
• وظائف للرجال
طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة – البورد السعودي أو الأمريكي أو مايعادله
طبيب نائب نفسية – لبورد السعودي أو الأمريكي أو ما يعادله
طبيب نائب بطانية – لبورد السعودي أو الأمريكي أو ما يعادله
طبيب نائب جلدية – لبورد السعودي أو الأمريكي أو ما يعادله
طبيب مقيم طب وجراحة – بكالوريوس – خبرة سنة
أخصائي غير طبيب وبائيات – بكالوريوس – خبرة سنتين
أخصائي غير طبيب طب طوارئ – بكالوريوس – خبرة سنتين
أخصائي غير طبيب إدارة صحية – بكالوريوس – خبرة سنتين
أخصائي غير طبيب صحة عامة – بكالوريوس – خبرة سنتين
فني مساعد طبيب أسنان – دبلوم – خبرة سنتين
فني تمريض – دبلوم – خبرة سنتين
فني إدارة صحية – دبلوم – خبرة سنتين
فني إحصاء طبي – دبلوم – خبرة سنتين
فني سكرتير طبي – دبلوم – خبرة سنتين
• وظائف للنساء
طبيب مقيم أسنان – بكالوريوس – خبرة سنة
أخصائي غير طبيب طب طوارئ – بكالوريوس – خبرة سنتين
أخصائي غير طبيب علم النفس الإكلينيكي – بكالوريوس – خبرة سنتين
فني تمريض – دبلوم – خبرة سنتين
فني إحصاء طبي – دبلوم – خبرة سنتين
فني سكرتير طبي – دبلوم – خبرة سنتين
• الشروط :
– سعوديو الجنسية
– اجتياز المقابلة الشخصية
المستندات المطلوبة :
– السيرة الذاتية مع المؤهلات العلمية والعملية
– صورة من إثبات الهوية
– بطاقة التصنيف المهني
– شهادة التسجيل
التقديم في الإدارة العامة لصحة السجون – شارع الأمام سعود الفيصل حي الصحافة
أو ترسل على الإيميل التالي: [email protected]
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