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2019-10-19 #وظيفة مهندس تصنيع شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة متابعات الخليج 365- جدة أعلنت جامعة الملك عبد العزيز، اليوم السبت، عن توفر وظيفة مهندس تصنيع شاغرة في جدة. الشروط : – سعودي الجنسية Advertisements -بكالوريوس فما فوق – خبرة 3 سنوات – لغة إنجليزية وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).







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