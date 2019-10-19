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2019-10-19 #وظائف للجنسين بشركة العليان للخدمات الغذائية في 3 مدن متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة العليان للخدمات الغذائية عن توفر وظائف للجنسين في الدمام والرياض وجدة، على النحو التالي: (محاسب ‎) – الدمام – رجال

( محاسب ‎) – جدة – رجال

( كاشير ‎ ) – الرياض رجال ونساء

( كاشير ‎ ‎) – الدمام رجال ونساء

( كاشير ‎ ) – جدة رجال ونساء Advertisements • الشروط : – سعوديو الجنسية

– مؤهل بكالوريوس

– لا يشترط خبرة أو خبرة لا تزيد عن سنة للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا).







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