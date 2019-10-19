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2019-10-19 #وظائف تعليمية للنساء في جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت مدرسة مرام العالمية من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر ( 7 ) وظائف للنساء ، للعمل في مدينة ( جدة ) ، وفق التفاصيل التالية : 1- معلم ابتدائي ‎ / نساء / درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / علم النفس ( 2 وظيفتان). 2- معلم ابتدائي ‎ / نساء / درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / العلوم الاجتماعية – معلمين ( 3 وظائف). Advertisements 3- معلم تمهيدي ‎ / نساء / درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / اللغة الإنجليزية – معلمين ( 2 وظيفتان). • المتطلبات :

الوظائف للنساء: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، لا يشترط توفر الخبرة • نوع الدوام : دوام كامل • للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).







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