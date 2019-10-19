شكرا لقرائتكم شركة بن شيهون تعلن عن توفر 10 #وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-19 شركة بن شيهون تعلن عن توفر 10 #وظائف شاغرة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة بن شيهون بجدة عن توفر وظائف شاغرة لحملة ( الثانوية العامة أو أقل – الدبلوم – البكالوريوس ) رجال ، بخبرة من 2 سنتين – 4 سنوات ، وذلك وفق المسميات التالية : Advertisements • الوظائف : أخصائي منتجات – جدة ( وظيفة واحدة)

مندوب مبيعات جملة – جدة ( 6 وظائف )

مدير قسم التسويق – جدة ( وظيفة واحدة)

مدير قسم المعارض – المملكة العربية السعودية ( وظيفة واحدة)

مدير قسم توزيع – جدة ( وظيفة واحدة)

• التفاصيل والتقديم من خلال الرابط (هنا).







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