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2019-10-18 #وظائف صحية وهندسية شاغرة بمركز أرامكو الطبي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران. وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . طبيب أسنان عام. . مساعد هندسي أول. . طبيب جراحة الفم والوجه والفكين. Advertisements . أخصائي أمراض النساء والتوليد. . طبيب المستشفى- الطب الباطني. . طبيب أشعة. وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2019م. وأفاد المركز أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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