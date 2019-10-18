14 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

2019-10-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مستشار أول- المكافآت والسياسات (الرياض).

. مشرف- الجودة (حائل).

. مستشار أول- إدارة الأداء والتحسين (الرياض).

. مدير- عمليات حلول الأنابيب (حائل).

. مدير- تطوير الحلول (الرياض).

. محلل أول- إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).

. منسق ثالث- الصيانة (الجبيل).

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. مشرف- مكافحة الحرائق (الجبيل).

. أخصائي أول- التوظيف (الرياض).

. عالم- الأنابيب (الجبيل).

. مشرف مدني (الجبيل).

. مهندس- مراقبة العمليات (الجبيل).

. مهندس عمليات- البولي بروبلين (الجبيل).

. مهندس مراقبة العمليات- الأمن السيبراني (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)