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#وظائف شاغرة للخريجين في شركة سار
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين، عبر برنامج اللقاء الخليجي الأول للتوظيف والمنح الدراسية؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في التخصصات التالية:
– الهندسة المدنية والبناء.
– هندسة ميكانيكي.
– الهندسة الكهربائية والإلكترونية.
– هندسة القوى الكهربائية.
– الهندسة الكهربائية والاتصالات.
– هندسة صناعية.
– الهندسة المعمارية.
– تكنولوجيا المعلومات.
– الأمن الرقمي.
– هندسة الاتصالات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة؛ يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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