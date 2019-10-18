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9 #وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS بالرياض والطائف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي رسم الخرائط والرسوم البيانية (الرياض).
. فني رسم الخرائط والرسوم البيانية (الرياض).
. منسق دعم العمليات وبرنامج الطيران- التايفون (الطائف).
. منسق الرحلات الجوية ودعم العمليات- التايفون (الطائف).
. أخصائي رسم الخرائط والرسوم البيانية (الرياض).
. مشرف ميكانيكي- التايفون (الطائف).
. مدير جرد المخزون والبيانات- التايفون (الطائف).
. مشرف خلية التدريب- التايفون (الطائف).
. مشرف الصيانة (الطائف).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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