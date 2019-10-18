وظائف شاغرة بالأمن والسلامة في جامعة الجوف

2019-10-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الجوف عن حاجتها إلى شغل وظيفتي (مشرف على إدارة الأمن)، و(مشرف على إدارة السلامة) بالجامعة للسعوديين، وذلك عن طريق التعاقد، وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– ألا يقل العمر عن (40) عامًا، ولا يزيد على (55) عامًا.

– ألا يكون قد حُكم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا يكون قد فصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.

– ألا يكون على رأس العمل أثناء فترة التقديم، وفي حال مخالفة ذلك سيتم استبعاده.

– ألا يقل مؤهل المتقدم عن الثانوية العامة.

– أن يكون لديه دورة لا تقل مدتها عن سنة بعد الثانوية من أي قطاع أمني، بالإضافة إلى 8 سنوات خبرة في طبيعة عمل الوظيفة على الأقل في أحد القطاعات الحكومية الأمنية.

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وبينت الجامعة أن المستندات المطلوب إرفاقها هي:

. الهوية الوطنية.

. السيرة الذاتية.

. شهادة خلو سوابق.

. صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي.

. صورة طبق الأصل من شهادة الخبرة مختومة بختم الجهة الحكومية الصادر منها الشهادة.

. صور الدورات التدريبية.

. صور من شهادات الشكر والتقدير.

. صور من الإنجازات والمبادرات.

وأوضحت الجامعة، أن على الراغبين بالتقديم ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم على الوظائف المطروحة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 صفر 1441هـ، ولمدة عشرة أيام، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)