2019-10-17

#وظائف تعليمية شاغرة للنساء في عدة تخصصات بمكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شركة الأندلس الخضراء للخدمات التعليمية والتربوية، عن توفر 3 وظائف شاغرة للنساء؛ للعمل في منطقة مكة المكرمة.

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وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: “مدرس ثانوي كيمياء، معلم تمهيدي، رياض الأطفال، أخصائي علاقات عامة”.

واشترطت أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ولا يشترط الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة واحدة.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي: (هنـا).