4 #وظائف فنية شاغرة بشركة الحاج حسين رضا

2019-10-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (4) وظائف فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “فني ميكانيكي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة القضيمة.

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وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).