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وظائف شاغرة في شركة مراكز الاتصال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة مراكز الاتصال، عن توفر 3 وظائف شاغرة لديها بمسمى (أخصائي موارد بشرية) للرجال والنساء؛ للعمل في مدينة الرياض.
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ولا يشترط توفر الخبرة.
وأشارت الشركة إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي: (هنـا).
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