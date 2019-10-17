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#وظائف شاغرة للجنسين بشركة السيف في 5 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وتبوك، والطائف.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. حاضنة أطفال (مكة المكرمة).
. فني لحام (جدة).
. موظف الموارد البشرية (تبوك).
. مدير الأمن- المشاريع (تبوك).
. سائق- معدات ثقيلة (الرياض).
. رجل أطفاء (الطائف).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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