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#وظائف شاغرة لدى شركة الشايع للتجارة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني تبريد (الرياض).
– استشاري المبيعات (الرياض).
– أخصائي التوظيف (للسعوديين/ الرياض).
– فني صيانة (الرياض).
– مصمم (الدمام).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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