2019-10-16

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بن زقر كورو

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي فني لتقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، نظم المعلومات الإدارية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







