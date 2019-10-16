وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر

2019-10-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

وبينت الإدارة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب مقيم أسنان (للسعوديين).

– طبيبة مقيمة أسنان (عدد وظيفتين/ للسعوديات).

– ممرضة عناية مركزة.

– ممرضة قانونية.

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– ممرضة أطفال حديثي ولادة.

– ممرض عمليات.

– ممرضة الطوارئ (عدد وظيفتين).

– عاملة نظافة (عدد وظيفتين).

– قابلة مسجلة.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).