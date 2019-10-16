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#وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– سكرتير أول تنفيذي: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات، السكرتارية)، أو أي مجال ذي الصلة.
– منسق ثاني الموارد البشرية: شهادة الدبلوم في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات صلة.
– صيدلي ثاني إكلينيكي: شهادة الماجستير في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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