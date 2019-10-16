وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة المراعي

2019-10-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول تطوير المنتجات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصص ذي الصلة.

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– فني أجهزة (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– رئيس استمرارية الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).