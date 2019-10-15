- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 14 وظيفة إدارية شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
14 وظيفة إدارية شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المبيعات (مكة المكرمة).
– مشرف الحجوزات (مكة المكرمة).
– مشرف الأغذية والمشروبات (مكة المكرمة).
– وكيل الحجوزات (مكة المكرمة).
– تنفيذي مبيعات (مكة المكرمة).
– مشرف الغسيل (مكة المكرمة).
– مساعد مدير المبيعات (مكة المكرمة).
– المدير المالي (مكة المكرمة).
– مساعد/ كاتب المشتريات (مكة المكرمة).
– مدير المبيعات (المدينة المنورة).
– مدير الحجوزات (المدينة المنورة).
– مساعد مدير تقنية المعلومات (المدينة المنورة).
– موظف الاستقبال (جدة).
– مساعد مدير الحجوزات (جدة).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر 14 وظيفة إدارية شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.