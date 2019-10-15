14 وظيفة إدارية شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن

2019-10-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المبيعات (مكة المكرمة).

– مشرف الحجوزات (مكة المكرمة).

– مشرف الأغذية والمشروبات (مكة المكرمة).

– وكيل الحجوزات (مكة المكرمة).

– تنفيذي مبيعات (مكة المكرمة).

– مشرف الغسيل (مكة المكرمة).

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– مساعد مدير المبيعات (مكة المكرمة).

– المدير المالي (مكة المكرمة).

– مساعد/ كاتب المشتريات (مكة المكرمة).

– مدير المبيعات (المدينة المنورة).

– مدير الحجوزات (المدينة المنورة).

– مساعد مدير تقنية المعلومات (المدينة المنورة).

– موظف الاستقبال (جدة).

– مساعد مدير الحجوزات (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).