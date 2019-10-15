13 #وظيفة صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

2019-10-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير التمريض (الظهران).

. أخصائي طب الطوارئ/ فني مسعف (بقيق).

. طبيب – التخدير (الأحساء).

. طبيب عام (الأحساء).

. منسق أول سلامة المرضى (الظهران).

. ممرض أول – الطوارئ (رأس تنورة).

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. مساعد أخصائي تخطيط صدى القلب (الأحساء).

. سكرتير أول (الظهران).

. أخصائي تقويم الأسنان (الأحساء).

. طبيب أسنان عام (الأحساء).

. أخصائي معالج الأسنان (الأحساء).

. أخصائي علاج وتوسيع الأسنان (الأحساء).

. طبيب أسنان أطفال (الأحساء).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).