وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

2019-10-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي علاقات عامة (للرجال).

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– مندوب مشتريات ثانٍ (للنساء).

– مراقب عمل أول (للرجال).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء 16 صفر 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 صفر 1441هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).