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2019-10-15 #وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة المتقدمة للبتروكيماويات” في محافظة الجبيل الصناعية. وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مدرب عمليات (للرجال). – أخصائي مستودعات (للجنسين). Advertisements – مهندس الآلات الدقيقة (للرجال). – مفتش أعلى (للرجال). – كيميائي مصانع (للرجال). وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2019م. وأشار البرنامج إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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