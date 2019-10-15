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2019-10-15 #وظائف تعليمية نسائية في الظهران متابعات الخليج 365 - الظهران أعلنت مدارس الجامعة في الظهران، عن توفر وظائف تعليمية للنساء فقط، على النحو التالي: معلمات رياضيات

معلمات إنجليزي Advertisements الشروط: – للسعوديات فقط

– مؤهل جامعي وخبرة سنة لجميع المراحل الدراسية للتقديم: ترسل السيرة الذاتية على : [email protected]







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