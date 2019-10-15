شكرا لقرائتكم غرفة الرياض تعلن عن توفر 1000 #وظيفة للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-15 غرفة الرياض تعلن عن توفر 1000 #وظيفة للجنسين متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت غرفة الرياض عن توفر (1000) وظيفة عمل جزئي للرجال والنساء بالرياض تبدأ من أسبوع إلى 3 أشهر ، بالتعاون مع شركة ( Ptway) وفق المتطلبات التالية: العمل جزئي من أسبوع إلى 3 أشهر. المؤهل المطلوب : طلاب / خريجين. يشترط المهارة في التواصل مع العملاء وحسن المظهر. للسعوديين فقط. Advertisements العمل في مدينة الرياض. اللغة الإنجليزية لا يشترط توفر الخبرة. الراتب يحدد بعد المقابلة. • للتقديم الدخول على موقع غرفة الرياض (هنا).







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