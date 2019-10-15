وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة تيكو للاستثمارات السياحية لجميع المؤهلات برواتب مجزية

نواصل اليوم عرض عدد من الوظائف الخالية بكبرى الشركات لجميع المؤهلات، على مصر فايف، حيث تعلن شركة تيكو للاستثمارات السياحية 22 شارع طه حسين بالزمالك، عن فرص عمل للشباب، للعمل بكبرى المطاعم برواتب مجزية، وتفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة تيكو للاستثمارات السياحية

مطلوب عدد 40 ويتر، و يشترط خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة، براتب يبدأ من 2400 إلى 2800 جنية. مطلوب عدد 40 كابتن اوردر، خبرة لا تقل عن سنتان، براتب يتراوح ما بين 2600 إلى 2900 جنيه. مطلوب عدد 20 مشرف صالة، يشترط خبرة في مجال العمل لا تقل عن 4 سنوات. مطلوب عدد 40 طباخ خبرة لا تقل عن سنة، بمرتب يبدأ من 2800 إلى 3100 جنية، و يشترط مؤهل فوق متوسط أو متوسط. مطلوب عدد 40 استيوارد للعمل براتب يبدأ من 2600 إلى 2800 جنيه. مطلوب عدد 20 مساعد طباخ، براتب يتراوح ما بين 2600 إلى 2800 جنية.

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ولجميع الوظائف يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و لمن يرغب في شغل الوظائف المذكورة يرجى الحضور لمقر الشركة بالعنوان المذكور أعلاه، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01030055288