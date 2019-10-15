وظائف شاغرة : اعرف كافة التفاصيل قبل التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة للمعلمين

شهدت الفترة الأخيرة عمليات البحث الأكثر بحثاً هو مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم، ونحن بدورنا نعرض كافة التفاصيل التي تتعلق بالتسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم، لكي لا يقع المتقدم في الخطأ أثناء التسجيل وذلك وفقا لتعليمات وزراة التربية والتعليم، مع العلم أن الهدف هو سهولة وتيسير عملية التسجيل بنجاح.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 الجديدة

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة بتاريخ جديد.

ما يثبت بنطاق الإقامة داخل المحافظة، سواء فاتورة كهرباء أو ماية.

شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها للذكور.

الشروط المطلوبة للتسجيل بمسابقة وزارة التربية والتعليم

قد أوضحت وزارة التربية والتعليم بعض من الشروط الهامة التي يجب أن تتوافر لدي المتقدم، ومن أهم هذه الشروط هي أن يكون المتقدم عضو بالنقابة في حالة أنه معلم، أما إذا كان تخصص رياضي فلابد من أن تتوافر لديه أن يكون ضمن اتحادات الرياضية المختلفة.

وكما أشارت الوزارة الي أن التخصصات المطلوبة يجب ان تكون من خريجي كليات تربية، ثم تربية عام ثم مؤهل عالي في التخصص المطلوب ويشترط أن يكون خريج كلية تربية.

التسجيل في مسابقة المعلمين الجديدة

وقد بدأ التسجيل منذ اليوم الذي صرح فيه وزير التربية والتعليم وهو يوم الأربعاء الماضي، علي أن يستمر التسجيل بمسابقة تعيين 120 ألف معلم لمدة 10 أيام من بدء إطلاق التسجيل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ميزانية تكلفة التعاقد وصلت الي حوالي مليار و600 مليون جنيه، مع العلم أن الأفضلية لمن تم الاستعانة بهم من المعلمين في المسابقة الماضية، ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية.